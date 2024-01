Comunicado do Business Wire :QPS Holdings, LLC

Essa expansão inclui o impressionante crescimento visto em 2023, quando a QPS instalou sete instrumentos tandem UPLC-(HR)MS/MS adicionais - quatro triplos quadrupolos, um QTRAP e dois espectrômetros de massa de alta resolução (HRMS) de quadrupolo de tempo de voo. A inclusão de duas novas máquinas UPLC-HRMS/MS, uma na Holanda e outra nos EUA, eleva a QPS a um total de cinco UPLC-HRMS/MS especializadas na quantificação GLP/GCP de terapêuticas de oligonucleotideos e identificação de metabólitos de oligonucleotideos para apoiar o crescimento explosivo desta modalidade de medicamento tanto nos EUA quanto na Europa. Ter recursos de HRMS em ambos os continentes elimina os desafios de obtenção de licenças CITES para enviar amostras terapêuticas de oligonucleotideos cruciais dos EUA para a Europa e vice-versa.

Ainda no primeiro trimestre de 2024, a QPS anuncia a expansão de sua frota de LC-MS nos EUA com a adição de seis triplos quadrupolos acoplados à cromatografia líquida de ultra eficiência (UHPLC) ou cromatografia com fase fluido supercrítico (SFC). A inclusão da SFC-MS/MS traz uma nova dimensão aos recursos de separação quiral da QPS, que são essenciais para ajudar os clientes no desenvolvimento de novas terapias de ponta que visam atender às necessidades cruciais de atendimento médico global.

"A QPS se dedica à excelência em bioanálise e trabalho laboratorial em DMPK. Nossos clientes reconhecem nosso compromisso e continuam ampliando seu relacionamento conosco. A equipe de especialistas no assunto da QPS é uma das melhores do setor e este novo equipamento fornecerá a capacidade para ela expandir seus relacionamentos com nossos importantes clientes biotecnológicos e farmacêuticos", afirmou Zamas Lam, PhD, chefe global de Bioanalítica (Especificação de Massa) e Desenvolvimento Pré-clínico da QPS LLC. "É isso que impulsiona o nosso entusiasmo", complementou.

Com esse recurso adicional, os laboratórios QPS Global Bioanalytical e DMPK nos EUA e na Holanda podem apoiar clientes atuais e novos de biotecnologia e farmacêuticos na descoberta de medicamentos e no desenvolvimento de terapias genéticas e medicamentos proteicos. A expertise deste grupo reside na quantificação de oligonucleotideos, peptídeos, proteínas intactas e biomarcadores metabólicos de baixo peso molecular altamente hidrofílicos por UPLC-HRMS, por UPLC-MS/MS de imunoafinidade ou por hibridização de LC por fluorescência.

SOBRE A QPS HOLDINGS, LLC

A QPS é uma ORPC de serviço completo em conformidade com as GLP/GCP que oferece o mais alto nível de serviços de descoberta, pré-clínicos e clínicos de desenvolvimento de medicamentos. Desde 1995, ela se expandiu rapidamente de uma oficina de bioanálise para uma ORPC de serviço completo, com mais de 1,2 mil profissionais nos EUA, Europa, Índia e Ásia. Hoje em dia, a QPS oferece serviços expandidos de P&D com contratos farmacêuticos, com especialização especial em toxicologia, farmacologia, DMPK, bioanálise, medicina translacional, ensaios clínicos e serviços de pesquisa clínica. A QPS possui laboratórios certificados pela CLIA e em conformidade com as GLP, prontos para acelerar a terapia genética, RT-qPCR/QPCR, os ensaios sorológicos e os programas de desenvolvimento de vacinas. Líder premiada com foco em bioanálise e ensaios clínicos, a QPS é conhecida por padrões de qualidade comprovados, conhecimento técnico, abordagem flexível à pesquisa, satisfação do cliente, laboratórios prontos para uso e instalações clínicas de Fase I. A QPS mantém seu compromisso de oferecer qualidade superior, desempenho qualificado e serviço confiável aos seus valiosos clientes. Para mais informações, acessewww.qps.com ou escreva parainfo@qps.com .