Comunicado do Business Wire :Milestone Technologies

A Milestone Technologies, uma empresa global de serviços de TI e soluções digitais sediada no Vale do Silício, anunciou hoje a aquisição da Suyati Technologies Pvt Ltd, uma empresa de TI que fornece serviços e soluções em tecnologias Microsoft e em nuvem, plataforma Salesforce, análises avançadas, com sede em Kochi, Índia. A aquisição expande a presença global da Milestone e fortalece seu portfólio de Serviços de Engenharia de Aplicações e Digitais. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240109795405/pt/ Suyati strengthens Milestone's ability to drive AI enabled solutions for its clients through deep experience and expertise in accelerating CX transformation, while also expanding Milestone's delivery footprint. (Graphic: Business Wire)

A Suyati traz quase 15 anos de experiência na elaboração e execução de estratégias e soluções digitais impactantes para posicionar seus clientes à frente da concorrência, aproveitando análises avançadas e sua rica experiência em CMS, CRM, comércio eletrônico e automação de marketing. "Estou muito feliz em receber a equipe da Suyati, seus valiosos clientes e parceiros na Milestone Technologies. Estamos entusiasmados com os recursos e a experiência aprimorados que a Suyati acrescenta ao portfólio de serviços da Milestone, capacitando nossas equipes a colaborar para gerar valor transformador e substancial para os clientes", disse Sameer Kishore, CEO da Milestone. "A Suyati e a Milestone compartilham um profundo compromisso de promover uma experiência positiva para os funcionários e oferecer valor excepcional aos clientes." "A jornada da Suyati tem sido guiada pela crença na inovação e em nosso pessoal", disse Mukund Krishna, fundador e presidente da Suyati , "e estamos satisfeitos por nos juntarmos à equipe da Milestone para trilharmos juntos um caminho em direção a um futuro melhor para nossos funcionários e clientes". Krishna continuou: "Considerando o extenso portfólio de serviços e o alcance global da Milestone, estamos bem posicionados para ampliar nossos serviços e apoiar nossos clientes em suas necessidades globais de TI." "Estamos entusiasmados em unir forças com a Milestone e estou ansioso para trabalhar com nossos novos colegas para continuar oferecendo soluções transformadoras aos nossos clientes," disse Raj Srinivasan, CEO da Suyati. "Tornar-se parte da comunidade global da Milestone proporcionará aos nossos funcionários novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento, onde seu sucesso e bem-estar continuarão sendo apoiados ao longo de sua jornada profissional." Sobre a Milestone Technologies A Milestone Technologies é uma empresa global de serviços de TI e soluções digitais com sede no Vale do Silício e atua fornecendo soluções inovadoras de TI e digitais desde 1997, ajudando centenas de corporações líderes a fornecer tecnologia ao redor do mundo. A empresa emprega mais de 3.000 profissionais do setor, atende a mais de 200 clientes e opera em 35 países diferentes. A Milestone é majoritariamente de propriedade do The Halifax Group, uma empresa de private equity de mercado intermediário que se associa a fundadores e gestão para investir em empresas líderes de mercado. Para mais informações, acesse www.milestone.tech e siga a Milestone Technologies no LinkedIn.

Sobre a Suyati Technologies A Suyati Technologies faz parcerias com clientes para criar estratégias e implementar iniciativas digitais de impacto para posicionar seus clientes à frente da concorrência. A empresa prioriza o digital e se concentra em oferecer excelentes experiências aos clientes para acelerar o crescimento exponencial. Com a rica experiência da Suyati em CMS, CRM, comércio eletrônico e automação de marketing, eles ajudam empresas de todas as partes do mundo a aproveitar o melhor da web e da nuvem por meio da integração de plataformas, análise de dados e serviços de envolvimento do cliente da Suyati. Para obter mais informações, acesse https://suyati.com/. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

