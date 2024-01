China diz a EUA que 'nunca fará' concessões sobre Taiwan

Autoridades militares chinesas disseram a seus homólogos americanos que "nunca" farão concessões em relação a Taiwan, pedindo que parem com as "ações provocativas" no Mar do Sul da China, disse o Ministério da Defesa nesta quarta-feira (10).

Em um comunicado sobre as conversas realizadas na segunda e terça-feiras em Washington, a China lançou um apelo aos Estados Unidos para que "deixem de armar Taiwan".

"Em relação à questão de Taiwan, a China nunca fará o menor compromisso, ou concessão", disse a delegação militar de Pequim.