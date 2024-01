CBF confirma Dorival Júnior como técnico da Seleção Brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta quarta-feira (10) Dorival Júnior como o novo técnico da Seleção, encerrando uma longa novela sobre quem assumiria o cargo em definitivo.

"Dorival Júnior é o novo técnico da seleção brasileira masculina", afirmou a entidade em um comunicado, no qual garantiu que o treinador, que estava no São Paulo, será apresentado na quinta-feira, no Rio de Janeiro.