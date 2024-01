Blinken se reúne com Abbas após pedir a Israel que evite ataque a civis em Gaza

Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas, no poder na Faixa de Gaza desde 2007, e bombardeia sem cessar este enclave palestino. Mais de 23.350 pessoas morreram, principalmente mulheres e menores, informou o Ministério da Saúde do Hamas nesta quarta.

"Embora MSF não possa confirmar a origem do obus, parece similar aos usados pelos tanques israelenses", completou a instituição.

Ontem, Blinken fez um apelo por um aumento da ajuda humanitária para a Faixa de Gaza, onde quase 2,4 milhões de habitantes vivem sob um rígido cerco israelense.

"Precisa que entre mais comida, mais água, mais medicamentos e outros bens essenciais em Gaza. E, uma vez em Gaza, tem de chegar de forma mais eficaz às pessoas que necessitam deles", frisou.

Na semana passada, o ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant, apresentou um plano de pós-guerra que contempla um governo em Gaza que não seja "nem do Hamas", classificado como grupo terrorista por Israel, pelos Estados Unidos e pela União Europeia, "nem uma administração civil israelense ", mas dirigido por palestinos que "não sejam hostis" a Israel.

Os ministros da extrema direita do governo de Netanyahu defendem a recolonização de Gaza. Já Washington espera, segundo vários analistas, que a Autoridade Palestina, "reformada", volte a dirigir o território.

Em 2007, o Hamas chegou ao poder em Gaza em detrimento da Autoridade Palestina, que governa apenas a Cisjordânia, território ocupado por Israel.

"A Autoridade Palestina também tem a responsabilidade de se reformar, de melhorar sua governança", declarou Blinken pouco antes.

As organizações internacionais alertam para o desastre humanitário em Gaza, onde 85% da população está deslocada, e a ajuda chega aos poucos.

"Devido à falta de água, tomamos banho uma vez por mês, sofremos psicologicamente, e as doenças se espalham por toda parte", disse à AFP Ibrahim Saadat, um palestino deslocado.

"Não são 100 dias [de guerra]. Temos a impressão de que já se passaram 100 anos", acrescenta Abdelaziz, outro deslocado em Rafah, no extremo-sul do enclave, onde centenas de milhares de pessoas estão aglomeradas.

Israel bombardeia, principalmente, o centro e o sul da Faixa, depois de ter devastado o norte.

O governo israelense aceitou o princípio de uma "missão de avaliação" da ONU sobre a situação no norte do território, visando ao retorno dos deslocados, disse Blinken na terça-feira, sem dar mais detalhes.

O secretário americano iniciou na semana passada uma viagem pelo Oriente Médio para tentar evitar o contágio do conflito na região, onde o Hamas tem vários aliados, com grupos armados apoiados pelo Irã no Líbano, na Síria, no Iraque, ou no Iêmen.

Ainda nesta quarta, Blinken segue para o Bahrein e se reúne com o rei Hamad bin Isa Al Khalifa.

