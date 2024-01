Ator de 'Anatomia de Uma Queda' é investigado por estupro

A Justiça francesa abriu uma investigação por estupro contra o ator e diretor francês Samuel Theis, que participou do filme de sucesso "Anatomia de Uma Queda", premiado com a Palma de Ouro em Cannes no ano passado.

O Ministério Público de Metz, no leste da França, confirmou que está em curso uma investigação preliminar após uma denúncia criminal apresentada no final de julho, à qual se seguiu uma ação civil em novembro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O suposto estupro ocorreu no verão passado (inverno no hemisfério sul) durante a gravação do filme "Je le jure" (sem tradução para o português), protagonizado por Louise Bourgoin e Marina Fois e dirigido por Theis, segundo a revista cultural Telerama.