Argentina e FMI anunciam acordo para desembolso de US$ 4,7 bi ao país

A Argentina e o FMI anunciaram, nesta quarta-feira (10), um acordo a nível técnico, sujeito à aprovação da diretoria da organização, para o desembolso de US$ 4,7 bilhões (R$ 23 bilhões) ao país sul-americano no âmbito de seu programa creditício com a instituição financeira.

Segundo este entendimento, as autoridades planejam "conseguir um superávit [fiscal] primário [antes do pagamento de juros da dívida] de 2% do PIB este ano", detalhou o Fundo Monetário Internacional (FMI) em comunicado.

O anúncio acontece no contexto da sétima revisão do acordo creditício que a Argentina mantém com o Fundo de 44 bilhões de dólares (R$ 215 bilhões, na cotação atual) e um mês depois da posse do ultraliberal Javier Milei como presidente.