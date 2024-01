Zagueiro David López, do Girona, é suspenso por 4 jogos

O zagueiro David López, do Girona, foi suspenso por quatro jogos por ter reclamado do árbitro no intervalo de um jogo do Campeonato Espanhol há dois meses, anunciou a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) nesta terça-feira (9).

O jogador declarou no dia 22 de outubro que o árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias havia "desrespeitado" a sua equipe e o "insultado", em uma entrevista televisiva no intervalo da vitória do Girona sobre o Almería (5 a 2) em LaLiga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

David López se desculpou depois, afirmando que houve "uma grande confusão" no episódio.