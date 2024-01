Wall Street fecha com índices dispersos

A Bolsa de Nova York fechou com resultados mistos nesta terça-feira (9), em busca de uma direção, à espera dos primeiros anúncios de resultados corporativos do dia.

De acordo com o Departamento do Comércio, embora os analistas esperassem um leve aumento do déficit, a brecha foi menor que o previsto, de US$ 63,2 bilhões, ou seja, abaixo da cifra revista de outubro, de US$ 64,5 bilhões.

O consumo sustentou o comércio, mas analistas preveem que o efeito das altas taxas de juros, ao pesar sobre a demanda, aumentará a pressão sobre as importações.

Enquanto isso, as exportações também poderiam ser afetadas pela desaceleração do crescimento nos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, como consequência do endurecimento da política monetária.

Em novembro, as exportações recuaram em 4,8 bilhões de dólares, a US$ 253,7 bilhões, enquanto as importações caíram 6,1 bilhões de dólares, a US 316,9 bilhões.

