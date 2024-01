Tribunal peruano confirma condenação de Kenji Fujimori, com prisão suspensa

Um tribunal de apelações do Peru confirmou nesta terça-feira (9) a sentença de quatro anos e meio de prisão por tráfico de influência do ex-congressista Kenji Fujimori, filho do ex-presidente Alberto Fujimori, mas ele seguirá em liberdade com prisão suspensa.

A "Sala Penal Permanente da Corte Suprema condenou a quatro anos e seis meses de prisão suspensa #KenjiFujimori, #GuillermoBocángel e #BienvenidoRamírez por considerá-los culpados do crime de tráfico de influência real agravado contra o Estado", informou o Judiciário no X, antigo Twitter.

Kenji Fujimori, de 43 anos, conseguiu evitar a prisão efetiva porque o tribunal aplicou um novo artigo do código penal, de novembro de 2023, segundo o qual "a execução da pena é suspensa quando não ultrapassa cinco anos". Até antes dessa data, cumpriam prisão efetiva aqueles com condenações superiores a quatro anos.