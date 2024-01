Terremoto de magnitude 6 atinge o centro do Japão, sem alerta de tsunami

Um terremoto de magnitude 6 sacudiu o centro do Japão nesta terça-feira, segundo a agência meteorológica do país, embora não tenha sido emitido nenhum alerta de tsunami.

O tremor ocorreu em frente à costa do Mar do Japão e sacudiu a mesma zona onde um tremor no dia do Ano Novo deixou mais de 200 mortos e muitos danos.

O Japão enfrenta centenas de terremotos todos os anos, mas a maioria não causa danos devido aos rígidos padrões de construção vigentes há mais de quatro décadas.