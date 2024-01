Tênis toma medidas para limitar final tardio de jogos noturnos

Nenhum jogo de tênis começará depois das 23h00 (no horário local) para evitar que alguns duelos acabem durante altas horas da madrugada: essa é uma das medidas com efeito imediato anunciadas nesta terça-feira (9) em conjunto pela ATP e WTA, os circuitos masculino e feminino do esporte.

Entre outras medidas, os jogos serão transferidos a outra quadra se não puderem começar antes das 22h30. As sessões noturnas deverão começar, no mais tardar, às 19h30 e tanto ATP como WTA consideram que o início deveria ser às 18h30, segundo o comunicado publicado em suas páginas na internet.

Este anúncio chega dias antes do início do Aberto da Austrália, em Melbourne, onde no ano passado Andy Murray concluiu seu jogo de segunda rodada contra o australiano Thanasi Kokkinakis às 4h06 da madrugada.