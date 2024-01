Secretário de Cultura da Itália envolvido no roubo de um quadro

O MP fez o seu anúncio após a transmissão na emissora pública Rai de uma reportagem sobre o quadro do artista italiano do século XVII Rutilio Manetti, presente em uma exposição organizada por Sgarbi em 2021 e quase idêntico a um roubado em 2013.

Vittorio Sgarbi, famoso historiador e crítico da arte, nomeado no governo de Giorgia Meloni, teria ocultado a origem ilícita da pintura "A Captura de São Pedro", disse à AFP o Ministério Público de Macerata (centro).

Seu proprietário denunciou à polícia o roubo da pintura em seu castelo, acrescentando que ela havia sido recortada e retirada de sua moldura.

Segundo o programa Report, poucas semanas antes do roubo, um homem havia entrado em contato com o proprietário com a intenção de comprar o quadro. Este homem foi identificado pela emissora Rai como um amigo de Sgarbi.

No mesmo ano, aquele homem deu uma tela recortada a um restaurador, que disse a Rai que se tratava da pintura roubada do castelo.

A pintura foi exposta por Sgarbi em 2021 e tinha apenas uma pequena diferença em relação à original: uma vela no canto superior esquerdo. Segundo o restaurador, esse detalhe foi acrescentado após o roubo, para desviar suspeitas.

Vittorio Sgarbi rejeitou energicamente as acusações. Ele afirma ter encontrado o quadro em uma vila, antiga propriedade de uma família nobre e onde teria se hospedado o papa Inocêncio X, comprada por sua mãe em 2000.

"Não tem mistério, há dois quadros", disse ele na noite de segunda-feira ao canal privado Rete 4.