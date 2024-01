Presidente do Equador enfrenta sua primeira crise por confrontos com narcotráfico

"São dias extremamente difíceis porque (...) a decisão importante é enfrentar essas ameaças com características terroristas", disse o secretário de Comunicação do governo, Roberto Izurieta, em entrevista ao canal digital Visionarias.

Sequestros de policiais, dois traficantes que fugiram da prisão, tumultos em presídios e ataques com explosivos nas ruas: o tráfico de drogas desafia o presidente do Equador, Daniel Noboa, em sua primeira crise após assumir o poder em novembro.

A fuga da prisão de Adolfo Macías, "Fito", chefe da principal gangue criminosa conhecida como Los Choneros, desencadeou a crise no domingo. Nesta terça-feira, as autoridades relataram a fuga de outro líder do tráfico: Fabricio Colón Pico, um dos líderes de Los Lobos, preso na sexta-feira por sua suposta responsabilidade em um plano para assassinar a procuradora-geral.

Segundo as autoridades, sete policiais foram sequestrados em Machala (sudoeste), Quito e na província de Los Ríos (sudoeste). Houve também explosões contra uma delegacia, a casa do presidente do Tribunal Nacional e veículos incendiados. Não há relatos de mortes ou feridos.

Noboa, de 36 anos, é o presidente mais jovem do Equador e ele chegou ao poder com a promessa de atacar com mão de ferro os grupos de traficantes, ligados a cartéis colombianos e mexicanos.

Um vídeo não verificado difundido nas redes sociais mostra três agentes sentados no chão. Um deles é obrigado a ler uma mensagem ao presidente: "Declarou a guerra e guerra terá (...) Declarou estado de exceção; nós declaramos guerra a policiais, civis e militares. Qualquer pessoa que estiver nas ruas a partir das onze da noite será executada".

O estado de exceção estará em vigor por 60 dias em todo o país, incluindo nas penitenciárias. A medida inclui um toque de recolher de seis horas, entre 23h e 5h, horário local (das 01h às 07h em Brasília).