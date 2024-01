EQUADOR CRIMINALIDADE: Quatro policiais sequestrados no Equador em pleno estado de exceção por violência do narcotráfico

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, se reúne nesta terça-feira (9) com líderes israelenses com o objetivo de evitar uma propagação regional da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas em Gaza, palco de contínuos bombardeios israelenses.

JERUSALÉM:

Preservar a rotina apesar da guerra, o desafio de uma escola israelense em Jerusalém

Às 08h55, os alunos do 5º ano do ensino fundamental do colégio-liceu da Academia de Música e Dança de Jerusalém saem com pressa da sala de aula para descer ao abrigo antimísseis - um exercício surpresa que se tornou semanal, desde o início da guerra entre Israel e o Hamas.

HAIA:

Israel enfrenta acusação de 'genocídio' em Gaza na CIJ

Israel e África do Sul se enfrentam na próxima quinta-feira (11) perante a mais alta jurisdição da ONU, após Pretória acusar o governo israelense de cometer "atos de genocídio" na Faixa de Gaza, o que foi considerado por Israel como uma "difamação de sangue".

AL WALAJA, Territórios Palestinos:

Palestinos de Jerusalém oriental estão angustiados com a demolição de suas casas

Ghadir al Atrash não consegue conter suas lágrimas em frente às ruínas de sua casa, recém-demolida pelas autoridades israelenses em um povoado palestino ao sul de Jerusalém.

=== CLIMA CALOR ===

PARIS:

Ano de 2023 se confirma como o mais quente da história

Especialistas já esperavam e agora é oficial: o ano 2023 foi o mais quente da história, com uma alta da temperatura média de 1,48º C, praticamente o limite imposto pela comunidade internacional em Paris em 2015.

=== EQUADOR CRIMINALIDADE ===

QUITO:

Quatro policiais sequestrados no Equador em pleno estado de exceção por violência do narcotráfico

Quatros policiais foram sequestrados no Equador em pleno estado exceção decretado na segunda-feira pelo presidente Daniel Noboa, após a fuga do líder da principal gangue de traficantes da prisão, informou a instituição policial.

=== EUA ELEIÇÕES TRUMP ===

WASHINGTON:

Donald Trump chega ao tribunal de Washington, que analisa seu pedido de imunidade

Donald Trump chegou, nesta terça-feira (9), ao tribunal federal de apelações de Washington, que analisa o seu pedido de imunidade criminal enquanto ex-presidente, cinco meses depois de se declarar inocente pela alteração dos resultados das eleições de 2020.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

EUA e Guatemala se encaminham para relação 'muito mais próxima' com Arévalo

Os Estados Unidos terão uma relação "muito mais próxima" com a Guatemala com Bernardo Arévalo na Presidência, mas deverão "estar dispostos a se comprometer" com ele e com uma democracia guatemalteca que está "na corda bamba", afirmam analistas à AFP.

NOVA YORK:

United e Alaska Airlines encontram componentes soltos em aviões 737 MAX 9

As companhias aéreas americanas United e Alaska Airlines informaram na segunda-feira a descoberta de "componentes soltos" em alguns dos seus aviões Boeing 737 MAX 9 durante inspeções preliminares ordenadas depois que um dispositivo desse modelo perdeu uma janela em pleno voo.

-- EUROPA

PARIS:

Macron nomeia primeiro-ministro mais jovem da França para relançar seu mandato

O presidente francês, Emmanuel Macron, nomeou nesta terça-feira (9) o popular ministro da Educação, Gabriel Attal, como primeiro-ministro, com o objetivo de recuperar o seu mandato em um ano marcado pelas eleições europeias e pelos Jogos Olímpicos, indicaram fontes oficiais.

MADRI:

Mais de 6.000 migrantes desaparecidos em 2023 na tentativa de chegar à Espanha

Ao menos 6.618 migrantes morreram ou desapareceram em 2023 enquanto tentavam chegar à Espanha, uma média de 18 por dia, informou nesta terça-feira (9) a organização não governamental espanhola "Caminando Fronteras".

-- ÁSIA

TÓQUIO:

Balanço de terremoto que atingiu o Japão no Ano Novo supera os 200 mortos

Mais de 200 pessoas morreram no terremoto que atingiu partes do centro do Japão no primeiro dia do ano e mais de 100 continuam desaparecidas, de acordo com o último balanço das autoridades regionais.

TAIPÉ:

"Somos uma democracia": eleitores de Taiwan fazem ouvir sua voz

Os eleitores de Taiwan vão às urnas em 13 de janeiro para eleger um novo presidente entre três candidatos. Confira a seguir os pontos de visa de três de seus apoiadores.

Por Sean CHANG

TAIPÉ:

Os possíveis cenários em caso de invasão chinesa de Taiwan

Taiwan vota no próximo sábado em eleições decisivas que as autoridades chinesas apresentam como uma escolha "entre a guerra e a paz".

Por Amber WANG e Dene-Hern CHEN

=== ECONOMIA ====

BRUXELAS:

UE analisa se investimento da Microsoft na OpenAI viola as leis da concorrência

A Comissão Europeia, braço Executivo da UE, anunciou nesta terça-feira (9) que analisa os investimentos da Microsoft na empresa de inteligência artificial generativa OpenAI por possível violação das regras de concorrência europeias.

WASHINGTON:

Banco Mundial teme 'década de oportunidades desperdiçadas' na economia global

O Banco Mundial (BM) alertou, nesta terça-feira (9), para o risco de uma "década de oportunidades desperdiçadas" para a economia global depois do pior crescimento dos últimos cinco anos em mais de três décadas.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LAS VEGAS:

Feira CES inicia como vitrine para estilo de vida baseado na IA

De carrinhos de bebê autônomos ao ChatGPT utilizado em automóveis da Volkswagen, a Inteligência Artificial (IA) deverá ocupar o centro das atenções na feira de tecnologia CES, que tem início nesta terça-feira (9) em Las Vegas, Estados Unidos.

LAS VEGAS:

Diagnosticar doenças e ninar bebês: Feira CES apresenta novas tecnologias

O maior e mais poderoso evento de alta tecnologia, a feira anual CES (Consumer Electronics Show ou Feira de Eletrônicos para Consumo, em tradução livre), está de volta em Las Vegas.

=== ESPORTE ====

MUNIQUE:

Munique rende homenagem a seu 'Kaiser', Franz Beckenbauer

No dia seguinte ao anúncio da morte de Franz Beckenbauer, o povo de Munique começou na manhã desta terça-feira (9), apesar do inverno rigoroso, a render homenagem a seu 'Kaiser', lenda do futebol alemão e fonte de inspiração para diversas gerações.

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

