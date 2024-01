Partido do ex-primeiro-ministro Tobgay vence eleições legislativas no Butão

O partido do ex-primeiro-ministro do Butão Tshering Tobgay ganhou as eleições legislativas desta terça-feira (9), ao conquistar quase dois terços dos assentos no Parlamento, informou a mídia local com base em resultados preliminares.

O Partido Democrático do Povo de Tobgay "ganhou as eleições gerais da Assembleia Nacional de 2024 om 30 assentos", enquanto o Partido Tendrel do Butão obteve as 17 cadeiras restantes, informou o jornal The Bhutanese.

A Comissão Eleitoral, que publicará os resultados finais da votação na quarta-feira (10), não confirmou imediatamente a informação.