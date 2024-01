O fracasso do primeiro pouso na Lua de empresa privada dos EUA

"Os voos espaciais são uma aventura audaz", reagiu na segunda-feira o administrador da Nasa, Bill Nelson, na rede X. "A @NASA seguirá ampliando nosso alcance no cosmos com nossos parceiros comerciais", acrescentou.

A bordo do módulo Peregrine há um conjunto de instrumentos científicos que seriam utilizados para estudar a radiação e a composição da superfície lunar, o que permitiria abrir caminho para o retorno dos astronautas à Lua.

O dispositivo também transporta um veículo do tamanho de uma caixa de sapatos construído pela Universidade Carnegie Mellon, um bitcoin físico e, algo um tanto polêmico: restos cremados e DNA, incluídos os do criador de Star Trek, Gene Roddenberry; do lendário autor de ficção científica, Arthur C. Clarke, e de um cachorro.

A Nação Navajo, o maior grupo indígena dos Estados Unidos, se opôs ao envio de restos humanos, argumentando que isto profana elementos sagrados para sua cultura. Embora tenham mantido uma última reunião com representantes da Casa Branca, da Nasa e outros funcionários, suas objeções foram ignoradas.