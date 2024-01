Nove soldados morreram em um dia em Gaza, segundo Exército israelense

O Exército israelense anunciou nesta terça-feira(9) a morte de nove soldados na Faixa de Gaza na véspera, um dos piores balanços diários desde o início de sua operação terrestre na região.

No total, 185 soldados israelenses morreram em Gaza desde 27 de outubro, dia em que o Exército entrou no território, segundo o corpo armado.

A guerra entre Israel e Hamas eclodiu após um inédito ataque do grupo islamista no sul do território israelense, que deixou cerca de 1.140 mortos, em sua maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em números israelenses.