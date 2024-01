Neonazista Breivik acusa o Estado norueguês de querer empurrá-lo 'ao suicídio'

O neonazista Anders Behring Breivik, que matou 77 pessoas em 2011, acusou nesta terça-feira (9) o Estado norueguês de querer empurrá-lo "ao suicídio".

"Tenho a impressão de que a intenção do governo é tentar levar-me ao suicídio", disse Breivik no segundo dia do novo julgamento que apresentou contra o Estado norueguês, a quem acusa de violar os seus direitos humanos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eles estão prestes a conseguir isso. Não creio que conseguirei sobreviver por muito mais tempo sem relações humanas", acrescentou o extremista de 44 anos perante o tribunal que realizou a audiência, por razões de segurança, no ginásio da prisão de Ringerike, onde ele cumpre sua pena.