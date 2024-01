Módulo lunar dos EUA lançado na segunda não tem possibilidade de fazer pouso 'suave'

A missão seria a primeira a pousar um módulo americano na Lua desde o fim do programa Apollo, há mais de 50 anos.

O dispositivo, batizado de Peregrine, foi desenvolvido pela Astrobotic com apoio financeiro da Nasa, que contratou a empresa para transportar material específico à Lua.

O módulo lunar decolou da Flórida nesta segunda-feira anexado a um novo foguete Vulcan Centaur do grupo industrial ULA.

A jovem empresa com sede na Pensilvânia afirmou que continua recebendo "dados valiosos" para sua próxima tentativa de alunissagem.

Até agora, apenas agências espaciais nacionais conseguiram realizar uma alunissagem suave no satélite natural da Terra: a União Soviética foi a primeira, em 1966, seguida pelos Estados Unidos, que continua sendo o único país que levou humanos à Lua.

A China tocou a superfície do satélite natural com sucesso em três ocasiões na última década, e a Índia foi a mais recente, ao conseguir a façanha em sua segunda tentativa no ano passado.