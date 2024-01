Macron nomeia primeiro-ministro mais jovem da França para relançar seu mandato

O presidente francês, Emmanuel Macron, nomeou nesta terça-feira (9) o popular ministro da Educação, Gabriel Attal, como primeiro-ministro, com o objetivo de recuperar o seu mandato em um ano marcado pelas eleições europeias e pelos Jogos Olímpicos, indicaram fontes oficiais.

"Sei que posso contar com a sua energia e o seu empenho para implementar o projeto de rearmamento e regeneração que anunciei", escreveu Macron na rede social X, em uma mensagem dirigida ao seu novo chefe de Governo.

Attal sucede Élisabeth Borne, de 62 anos, que renunciou ontem depois que Macron indicou a ela que desejava nomear um novo primeiro-ministro, de acordo com sua carta de renúncia.

Seus 20 meses como chefe de um governo sem maioria absoluta no Parlamento foram marcados por protestos contra a reforma da Previdência e por um episódio de distúrbios urbanos em 2023.

No entanto, a aprovação, em dezembro, de uma reforma migratória, que o governo endureceu para obter o apoio da direita, dividiu o partido no poder e reforçou a vontade de Macron de relançar o seu segundo mandato com um novo governo.

Com uma imagem de "bom aluno", Gabriel Attal, cuja carreira política começou no Partido Socialista antes de ingressar nas fileiras de Macron em 2016, também encarna a natureza direitista da política do presidente centrista.

Durante os seis meses à frente do importante Ministério da Educação, defendeu uma escola de "direitos e deveres", proibiu a abaya - vestimenta usada pelas mulheres muçulmanas - e disse estar aberto a experimentar o uso de uniformes.