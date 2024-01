Macron indica primeiro-ministro mais jovem da história moderna da França

Attal enfrenta o desafio de reunificar o grupo político profundamente dividido em torno de Macron. Membros mais inclinados à esquerda do partido governista, uma ala bipartidária que inclui ex-socialistas e conservadores, estão cada vez mais frustrados pela tendência mais à direita do governo.

A promoção de Attal também o coloca em uma posição de ser um potencial sucessor de Macron, que tem lutado durante anos para cativar um grupo que pode garantir o futuro do seu relativamente novo partido político, o Renaissance. O presidente francês, que foi reeleito em 2022, tem o limite de dois mandatos consecutivos com base na lei francesa e o destino do partido de Macron depende de sua popularidade.

Attal era uma figura relativamente desconhecida no cenário político francês antes de Macron escolhê-lo, em julho, para o Ministério da Educação. Mas, no mês passado, a aprovação de Attal atingiu 40%, de acordo com uma pesquisa do instituto Ipsos, que determina rankings dos políticos mais populares da França.