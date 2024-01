Justiça israelense rejeita pedidos de meios de comunicação por acesso a Gaza

A Suprema Corte de Israel rejeitou, nesta terça-feira (9), um pedido de meios de comunicação internacionais para terem acesso livre à Faixa de Gaza, alegando uma "situação extrema em termos de segurança" no território palestino, palco de uma guerra entre Israel e o Hamas há três meses.

Diante do pedido apresentado pela Associação de Imprensa Estrangeira (FPA, sigla em inglês), que representa jornalistas que trabalham para órgãos de imprensa internacionais que cobrem Israel, Cisjordânia e a Faixa de Gaza, a justiça israelense argumentou que tal acesso poderia "colocar em perigo as forças em ação no terreno e a segurança dos soldados", ao revelar dados como a localização deles.

Embora a proibição "não permita o pleno exercício [...] da liberdade de imprensa", é "prudente e razoável" dada a "situação extrema em termos de segurança" em Gaza atualmente e "os riscos reais" que tais autorizações poderiam acarretar, afirmou o tribunal.