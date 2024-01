Juízas da corte de apelações estão céticas sobre pedido de imunidade de Trump

Com seus pedidos, o grande favorito das primárias republicanas para as eleições presidenciais de novembro tenta adiar ao máximo seus processos penais, se possível, para depois das eleições, nas quais deverá ocorrer uma revanche entre ele e o presidente democrata, Joe Biden.

As três juízas da corte de apelações de Washington que examinam o pedido de imunidade penal do ex-presidente Donald Trump mostraram-se céticas nesta terça-feira (9) durante apresentação do réu, acusado de tentar alterar os resultados das eleições de 2020.

"Autorizar a acusação de um presidente pelos seus atos oficiais abriria uma caixa de Pandora da qual esta nação poderá nunca se recuperar", disse o advogado de Trump, John Sauer, nesta terça-feira. O ex-presidente permaneceu em silêncio.

"A noção de que não existe imunidade criminal para um presidente é uma afirmação chocante", segundo Sauer. "Eu autorizaria, por exemplo, a acusação do presidente Biden no distrito ocidental do Texas quando ele deixar o cargo por má gestão da fronteira" com o México, que tem um histórico de travessias ilegais de migrantes.

Mas a juíza Karen Henderson, nomeada pelo ex-presidente republicano George W. Bush, considerou "paradoxal dizer que o seu dever constitucional de 'garantir a execução fiel das leis' lhe permite violar as leis penais".