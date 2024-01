Jornalista palestino libertado por Israel denuncia torturas

O meio de comunicação The New Arab, radicado em Londres, anunciou, nesta terça-feira (9), a libertação de um dos seus jornalistas palestinos detidos por Israel desde dezembro, que afirmou ter sido torturado.

O repórter Dia Al-Kahlout, correspondente em Gaza do veículo pan-árabe, fazia parte dos diversos palestinos que as forças israelenses prenderam no início de dezembro no norte da Faixa de Gaza, e cujas imagens foram divulgadas por canais de televisão israelenses.

Nessas imagens, muito polêmicas, eles eram vistos de roupas íntimas, com os olhos vendados e vigiados por soldados israelenses.