Homens armados invadem transmissão ao vivo de canal de TV no Equador

Um grupo de homens encapuzados, armados com fuzis e granadas, invadiu nesta terça-feira (9) uma transmissão ao vivo do canal de TV público TC em Guayaquil, em um novo ataque do narcotráfico, que abala o Equador há dois dias.

"Não atirem, por favor. Não atirem", ouve-se uma mulher implorando durante a transmissão, enquanto outras pessoas, sentadas no chão, cobrem o rosto.

As pessoas armadas exibiam seu arsenal, até que as luzes do set se apagaram. A transmissão ao vivo continuou transmitindo o som dos disparos e gritos.