Hezbollah libanês afirma ter atacado base militar no norte de Israel

O movimento libanês Hezbollah afirmou nesta terça-feira que atacou uma base militar no norte de Israel, em resposta à morte do número dois do grupo islamista palestino Hamas, seu aliado, e de um alto militar de sua formação.

O movimento islamista libanês declarou em um comunicado que atingiu "o centro de comando da região norte do Exército" israelense com "vários drones", em resposta à morte de Saleh Al Aruri em 2 de janeiro e Wisam Tawil, que morreu em outro ataque na segunda-feira.