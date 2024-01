Hezbollah anuncia ataque a centro de comando militar no norte de Israel

O movimento libanês Hezbollah anunciou, nesta terça-feira (9), que atacou um centro de comando do Exército no norte de Israel, em resposta à morte de um de seus generais e do número dois do grupo islamista palestino Hamas, seu aliado.

O movimento xiita libanês declarou que atingiu com drones "o centro de comando da região norte do Exército" israelense na cidade de Safed, em resposta à morte de Saleh Al-Aruri, membro do alto escalão do Hamas, e de Wisam Tawil, do Hezbollah.

Tawil é o principal oficial militar do Hezbollah a morrer desde que este movimento abriu uma frente com Israel em apoio ao Hamas.