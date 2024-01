Hamas pede que países árabes lhe forneçam armas para guerra contra Israel em Gaza

O chefe do grupo terrorista Hamas, Ismail Haniyeh, pediu nesta terça-feira, 9, que os países árabes forneçam armas ao grupo terrorista em sua luta contra Israel na Faixa de Gaza.

"O papel da nação muçulmana é fundamental, chegou o momento de apoiar a resistência com armas porque esta é a batalha de Al-Aqsa e não apenas a batalha do povo palestino", declarou Haniyeh em Doha, onde o grupo terrorista Hamas possuí um escritório para seu gabinete político. A mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém, é o terceiro lugar sagrado do islã.

O pedido do grupo terrorista ocorre em meio a fortes combates no sul da Faixa de Gaza, além de bombardeios aéreos israelenses. A ofensiva das Forças de Defesa de Israel (FDI) começou após os ataques do dia 7 de outubro, quando terroristas do Hamas invadiram o sul de Israel e mataram mais de 1.200 pessoas no maior ataque terrorista contra judeus desde o Holocausto.