Governo anuncia presença permanente de forças de segurança para proteger yanomamis

O chefe de gabinete do presidente Lula, Rui Costa, anunciou que o governo planeja destinar cerca de 1,2 bilhão de reais em ações para a proteção e segurança do povo Yanomami em 2024, por meio de um plano que será apresentado em 30 dias.

"Vamos migrar de um conjunto de ações emergenciais [...]. O Estado brasileiro terá uma nova estrutura permanente na região, que anunciaremos para a imprensa depois do Carnaval, uma redefinição da ocupação das Forças Armadas e da Polícia Federal", disse Costa, após uma reunião no Palácio do Planalto liderada por Lula, com a presença de 14 ministros.

O governo pretende instalar uma "Casa de Governo" em Roraima, que concentrará representantes de órgãos federais para adotar medidas "prevendo a retomada do modo de vida e assegurando a proteção dos indígenas".

As Forças Armadas foram mobilizadas para remover os garimpeiros em fevereiro do ano passado, mas muitas minas ilegais continuaram operando.

De acordo com um balanço dos órgãos federais, em 2023 houve 400 operações contra esses grupos ilegais, resultando na apreensão de 600 milhões de reais.

Luiz Inácio Lula da Silva, por sua vez, prometeu nesta terça-feira um "combate muito sério" contra o crime em áreas indígenas.