Franz Beckenbauer: Alemanha diz adeus ao "Kaiser"

Ídolo do futebol alemão, ele transformava em ouro tudo o que tocava. No fim da vida, porém, dramas pessoais e problemas de saúde fizeram dele um homem recluso."Para o futebol alemão ele era e é a felicidade pura. Nunca houve outro melhor. Nunca haverá", escreveu o amigo e ex-companheiro de gramado Günter Netzer em mensagem enviada em 2010 a Franz Beckenbauer quando este completou 65 anos. Naquela época, ninguém suspeitava que, a partir de 2015, os últimos anos de vida do ilustre craque alemão seriam eclipsados por sombras. Como jogador de futebol, Beckenbauer reinava absoluto em campo. Não à toa o rapaz nascido em 1945 em Munique, na Baviera, ganhou a alcunha de "Kaiser Franz" – ou "Imperador Franz", em tradução para o português. Há versões diferentes sobre a origem do apelido. O próprio Beckenbauer gostava de dizer que era por ter posado para fotógrafos ao lado de um busto do imperador austríaco Franz I, em 1971, durante um amistoso do FC Bayern München em Viena. Para outros, o "Kaiser Franz" nasceu na final do campeonato em 1969 contra o FC Schalke. Após cometer uma falta contra Reinhard "Stan" Libuda, conhecido como o "Rei da Vestfália", Beckenbauer teria sido coberto de vaias pelos torcedores do Schalke, saindo-se com a seguinte resposta: embaixadinhas com a bola por 40 segundos diante da torcida rival. Diz-se que os repórteres escolheram o termo "Imperador" para descrever essa provocação após a falta no "Rei". "Idiota arrogante" Beckenbauer moldou como ninguém o papel do líbero moderno à frente da defesa. Com o peito estufado e a cabeça erguida, ele organizava o jogo e o tornava rápido com seus passes longos e precisos, frequentemente jogados com o lado externo do pé. A própria postura corporal parecia quase arrogante, distante, verdadeiramente "imperial". E embora os fãs de futebol soubessem que Beckenbauer era, à sua época, um dos melhores jogadores do mundo, ele nunca se tornou um favorito do público. "Eu era considerado um idiota arrogante com um estilo de jogo arrogante", afirmaria Beckenbauer anos depois. Beckenbauer entrou para o FC Bayern aos 13 anos, celebrando suas maiores vitórias no clube no final da década de 1960 e ao longo da célebre década de 1970. Enquanto foi capitão da equipe, de 1970 até sua saída do clube em 1977, o time conquistou um título atrás do outro: quatro vezes campeão alemão, quatro vezes vencedor da Copa da Federação Alemã de Futebol (DFB), vencedor da Taça das Taças em 1967, tricampeão consecutivo da Liga dos Campeões da UEFA, vencedor da Copa Intercontinental em 1976. Campeão mundial e europeu A partir de 1971, Beckenbauer também carregou a faixa de capitão na seleção alemã. Ele foi o primeiro jogador nacional a jogar mais de 100 partidas, chegando a um total de 103. O "Imperador" liderou a equipe da DFB, abrilhantada ainda por outras estrelas do Bayern de Munique, como Sepp Maier, Paul Breitner, Uli Hoeness e Gerd Müller, ao título de Campeão Europeu em 1972 e à maior vitória na sua carreira de jogador: a conquista do Mundial de 1974, jogado em casa. Depois daqueles anos gloriosos, Beckenbauer jogou na Liga Americana, ao lado do Rei Pelé, e foi campeão americano três vezes. Voltou à Alemanha em 1980 graças ao gerente do Hamburger SV, Günter Netzer, e conquistou um quinto título de campeão alemão em 1982, embora tivesse entrado poucas vezes em campo. No fim da carreira, o líbero voltou ao Cosmos de Nova York. Seu último jogo, pelo contrato, foi uma derrota nas quartas de final no Campeonato Americano em setembro de 1983. Coroado quatro vezes "Jogador do Ano" na Alemanha e outras duas vezes na Europa, Beckenbauer também foi agraciado em casa com o título de "Jogador do Século 20". Treinador de campeões mundiais Como jogador, Beckenbauer já era um treinador em campo, escreveu certa vez o renomado jornalista esportivo alemão Hans Blickensdörfer. Não surpreendeu, portanto, que o "Kaiser" tenha mudado para o banco de treinadores em 1984, apenas um ano após deixar os gramados. O cargo dele: chefe de equipe da seleção nacional, uma designação que a DFB teve que inventar, já que Beckenbauer não era nem treinador por formação, nem tinha licença para exercer o ofício – o título honorário viria anos mais tarde. Sob Beckenbauer, a equipe da DFB foi vice-campeã mundial em 1986 no México, mas houve sérios desentendimentos entre o treinador e a equipe, com trocas de ofensas. Quatro anos depois, porém, tudo era águas passadas. A imagem de Beckenbauer após a vitória de 1 a 0 sobre a Argentina na final do Mundial de 1990 em Roma rodou o mundo – nela, ele é visto caminhando sozinho sobre o gramado, mãos nos bolsos, absorto em pensamentos. O "Kaiser" tinha liderado uma "trupe de escoteiros" – palavras do capitão à época, Lothar Matthäus – ao título de campeão mundial. "Ministro substituto da Alemanha" Parecia que tudo que Beckenbauer tocava virava ouro. Quando assumiu interinamente o cargo de treinador do FC Bayern, ele conquistou o título de campeão alemão em 1994; dois anos depois, ao suceder Otto Rehhagel no mesmo posto, levou a taça da UEFA. Naquela época, Beckenbauer já era presidente do clube alemão recordista de títulos, cargo que ocupou por 15 anos. Além disso, a partir de 1998, o "Kaiser" passou a integrar a presidência da DFB. Pouco depois, ele se tornou chefe do comitê de candidatura para a Copa do Mundo de 2006, trazendo o torneio para a Alemanha e transformando-o em um "sonho de verão". Por causa disso, foi incensado pela revista "Der Spiegel" como o "ministro substituto não-oficial dos Negócios Estrangeiros", alguém que conseguia "fazer política da mesma forma descontraída com que jogava futebol". Escândalo Em 2015, a mesma "Der Spiegel" derrubou Beckenbauer do pedestal de seu monumento imaginário. A revista revelou um pagamento suspeito milionário feito pelo comitê de candidatura alemão antes da concessão do torneio. A suspeita é de que o dinheiro tivesse sido usado para comprar votos, algo que a DFB negou, embora tivesse admitido o pagamento. Após muita hesitação, Beckenbauer finalmente quebrou o silêncio: "Eu, como presidente do comitê organizador na época, assumo a responsabilidade por este erro." Mas compra de votos, segundo ele, não houve. O caso ensejou investigações criminais, e documentos comprometedores contendo a assinatura do cartola vieram à tona. "Sempre assinei cegamente, até em branco", defendeu-se Beckenbauer. Problemas de saúde O escândalo da Copa do Mundo o levou a se retirar da vida pública. Nos últimos anos, viveu principalmente em Salzburg, na Áustria, com a mulher de um terceiro casamento. Beckenbauer era pai de cinco filhos de relacionamentos diferentes. Um deles, Stephan, morreu de um tumor cerebral em 2015, aos 46 anos. "Foi a maior perda da minha vida", disse mais tarde. "Não sei se é possível superar a morte de um filho. Provavelmente não." A saúde de Beckenbauer foi se deteriorando nos últimos anos. Ele passou por duas operações no coração em 2016 e 2017. Além disso, sofreu um infarto ocular e, por fim, perdeu a visão no olho direito. "Ele está sofrendo muito, também com todo o drama em torno de sua pessoa", disse Uli Hoeness na época, presidente do FC Bayern e amigo de longa data de Beckenbauer. "Ele fez coisas incríveis e não colocou nada em seu bolso. Em algum momento, deve haver paz. Deveríamos deixá-lo viver em paz." Diante da deterioração da saúde do "Kaiser", a Procuradoria suíça desmembrou em julho de 2019 a investigação contra Beckenbauer dos outros casos relacionados ao escândalo da Copa do Mundo. Na cerimônia fúnebre de Uwe Seeler, em agosto de 2022, Beckenbauer estava ausente, assim como no enterro da lenda do futebol brasileiro Pelé, em janeiro de 2023. "Vou acompanhar meu amigo no coração em seu último caminho", disse à época. Faz alguns anos, alguém perguntou ao "Kaiser" se ele tinha algum arrependimento em sua vida. "Arrependimento? De quê? Não!" Franz Beckenbauer morreu aos 78 anos, em 7 de janeiro de 2024, informou sua família. Autor: Stefan Nestler