França julga três policiais por agredirem um jovem negro

Marc-Antoine Castelain, de 34 anos, Jeremie Dulin, 42, e Tony Hochart, 31, compareceram ao banco dos réus neste raro julgamento por violência policial.

No dia 2 de fevereiro de 2017, quatro policiais decidiram realizar uma verificação de identidade de um grupo de jovens de um bairro pobre. Quando o jovem estava com as costas contra a parede, Castelain desferiu-lhe um duro golpe com o bastão extensível que causou a ruptura do seu esfíncter.

Embora inicialmente tenha sido levado detido à delegacia, ele foi transportado para o hospital para ser submetido a uma cirurgia de emergência devido a um grave sangramento anal.

As câmeras de videovigilância revelaram os acontecimentos e as imagens publicadas nas redes sociais abalaram até o então presidente francês, François Hollande, que visitou a vítima no hospital.

Castelain é acusado de violência voluntária que causou "incapacidade permanente" e pode pegar 15 anos de prisão, embora tenha sido inicialmente acusado de estupro.

"O golpe que desferi e que causou esta lesão me foi ensinado na escola [de polícia]; é um golpe legítimo", justificou perante o tribunal.