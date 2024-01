Forças internacionais respondem a registros de drones no Mar Vermelho

A agência Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês) detalhou que o incidente ocorreu 50 milhas náuticas a oeste do porto iemenita de Hodeida.

Forças internacionais enviadas para proteger embarcações no Mar Vermelho responderam na manhã desta quarta-feira (9, noite de terça em Brasília) a registros de atividade de drones perto da costa oeste do Iêmen, informou um órgão britânico de segurança marítima.

Desde o início da guerra entre Israel e Hamas, rebeldes huthis apoiados pelo Irã no Iêmen lançaram mais de 100 ataques com drones e mísseis contra Israel e embarcações no Mar Vermelho, afetando o trânsito nesta rota marítima.

Os rebeldes afirmam agir em apoio ao Hamas ao atacarem navios israelenses ou vinculados a Israel para pressionar pelo fim da guerra na Faixa de Gaza.

Mas a Marinha dos Estados Unidos assegurou que embarcações de mais de 50 países foram alvo de ataques.

Os Estados Unidos formaram uma força naval multinacional para proteger a rota marítima, crucial no comércio mundial.

bur-gl/jnd/atm/rpr/am