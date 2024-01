Fito, a mente por trás da gangue que assola o Equador

De barba, lábios fechados, olhar fixo e sobre seu rosto e o letreiro: "PROCURA-SE". Adolfo Macías, conhecido como 'Fito', é agora o fugitivo mais perigoso do Equador após sua fuga da prisão, onde comandava a principal gangue criminosa de um país mergulhado na violência. Pouco se sabe sobre o líder dos Choneros além do que seu passado humilde como taxista e de sua capacidade para desafiar a lei. O governo o classifica como um "criminoso com características extremamente perigosas". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os alertas sobre seu paradeiro desconhecido começaram a surgir no domingo, quando as autoridades notaram sua ausência durante uma operação. Ele deixou para trás uma prisão adornada com imagens que exaltam sua própria figura, armas, dólares e leões.

As forças públicas ativaram um plano para capturar o chefe de uma gangue de traficantes que surgiu na década de 1990 na província costeira de Manabí (sudoeste), estratégica para o tráfico de drogas para os Estados Unidos e Europa. O governo acredita que ele pode ter escapado "horas antes" da intervenção policial na Prisão Regional de Guayaquil (sudoeste), onde era considerado o chefe. Vídeos mostram as celebrações que ele realizava dentro da prisão com músicos e fogos de artifício. Ele chegou a gravar um videoclipe em sua homenagem, interpretado por um mariachi e sua filha, que se apresenta como Queen Michelle. Na gravação, ele aparece saudando, rindo e acariciando um galo de briga. Fito exercia "um controle interno significativo do centro penitenciário", afirmou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) em um relatório de 2022, após um encontro com o chefe do tráfico. O organismo acrescentou que Macías e Junior Roldán, outro líder dos Choneros assassinado no ano passado na Colômbia, recebiam "tratamento diferenciado e preferencial pelas autoridades" carcerárias.

No mundo de Fito, aplica-se o ditado: "Rei morto, rei posto". Sua ascensão ao topo da gangue, composta por cerca de 8.000 membros, ocorreu com as sucessivas mortes de seus antecessores. Ele assumiu o comando da organização em 2020, após as mortes de seus amigos Jorge Luis Zambrano, conhecido como 'Rasquiña', e Junior Roldán, o 'JR'.

O novo chefe se formou em direito na prisão, onde cumpria uma sentença de 34 anos por crimes como posse de armas, tráfico de drogas, crime organizado e assassinato. Sua escalada à cúpula criminal foi acompanhada pela fragmentação da gangue, que, até a morte de Rasquiña, tinha absorvido grande parte das organizações menores. Segundo a Insight Crime, as últimas mudanças no comando dos Choneros "motivaram lutas internas no grupo e em seus subgrupos". Gangues como Tiguerones e Chone Killers se afastaram e declararam guerra a eles.