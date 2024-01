Feira CES inicia como vitrine para estilo de vida baseado na IA

A feira CES (Consumer Electronics Show) conta com mais de 3.500 expositores e espera receber cerca de 130 mil visitantes.

"Veremos as TVs se tornarem o centro de comando da casa, além de apenas entretenimento em 'streaming'", disse Jessica Boothe, diretora de pesquisa da Consumer Technology Association, que organiza o evento.

"Temos uma oportunidade única de aproveitar dados reais coletados em dispositivos em tempo real. Claro, com sua permissão", explicou.

A Volkswagen, por sua vez, apresentou o que descreveu como os primeiros veículos construídos com um chatbot alimentado pela tecnologia ChatGPT da OpenAI.

O assistente digital "Cerence Chat Pro", criado em colaboração com a Cerence Inc., será incluído em muitos veículos da fabricante alemã a partir do segundo trimestre deste ano, segundo a montadora.