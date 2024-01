Ex-primeira-ministra da França se despede com mensagem para mulheres: 'Mantenham-se firmes!'

A ex-primeira-ministra Élisabeth Borne se despediu do cargo nesta terça-feira (9), após a nomeação de Gabriel Attal como o primeiro-ministro mais jovem da França, com uma mensagem para as mulheres: "Mantenham-se firmes! O futuro é de vocês".

"Tenho percebido com bastante frequência que ainda há um longo caminho a percorrer para a igualdade entre mulheres e homens. Então, digo a todas as mulheres: Mantenham-se firmes! O futuro é de vocês", disse Borne ao revisar seus 20 meses no cargo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao assumir seu segundo mandato, o presidente francês, Emmanuel Macron, designou em maio de 2022 essa funcionária tecnocrata como a segunda mulher a liderar o governo da França, depois da socialista Edith Cresson (1991-1992).