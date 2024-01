EUA e Guatemala se encaminham para relação 'muito mais próxima' com Arévalo

Os Estados Unidos terão uma relação "muito mais próxima" com a Guatemala com Bernardo Arévalo na Presidência, mas deverão "estar dispostos a se comprometer" com ele e com uma democracia guatemalteca que está "na corda bamba", afirmam analistas à AFP.

O governo do presidente americano, o democrata Joe Biden, espera deixar no passado os dissabores que marcaram o mandato do direitista Alejandro Giammattei, a quem acusa de dificultar o combate à corrupção, apoiando a procuradora-geral Consuelo Porras, considerada corrupta por Washington.

A relação "tem estado um pouco tensa durante a atual administração, ao ponto de os Estados Unidos terem removido certos fundos", disse à AFP Pamela Ruíz, analista para a América Central do International Crisis Group.