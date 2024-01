Educadores e funcionários públicos pedem aumento de salários na Venezuela

"Não podemos viver com 3 dólares (...) Estamos pedindo que aumentem a remuneração para poder ter uma pensão digna", disse, por sua vez, Rosa Marcano, uma aposentada de 58 anos.

Atualmente, o salário mínimo mensal é de 130 bolívares, aproximadamente 3,6 dólares no câmbio oficial (R$ 17,6, na cotação atual). O valor é o mesmo desde maio de 2022, quando equivalia a cerca de US$ 30 (R$ 141, na cotação da época).

O governo do presidente Nicolás Maduro culpa as sanções internacionais pela crise. Assim, complementa a renda com bônus sem incidência em benefícios trabalhistas no valor de US$ 70 (R$ 342), insuficientes em um país com uma das inflações mais altas do mundo que encerrou 2023 em 193%, segundo estimativas privadas.

Os funcionários públicos também exigem desde o ano passado que os salários sejam dolarizados, em um momento em que o custo da cesta básica passa de US$ 500 dólares por mês (R$ 2.446).

Sindicalistas entregaram um documento ao Ministério Público, exigindo respeito ao direito de celebrar estas manifestações e à atividade dos dirigentes sindicais, muitos presos acusados de "conspiração".

"São usados pelo governo como 'cartas' de negociação política", informou um documento entregue ao MP, em alusão à libertação de "presos políticos" em uma troca de prisioneiros negociada com os Estados Unidos ao final do ano passado.