Diagnosticar doenças e ninar bebês: Feira CES apresenta novas tecnologias

A seguir estão alguns exemplos de criações exibidas aos veículos antes do início oficial, na terça-feira (10).

Em meio ao protagonismo da Inteligência Artificial (IA), a exibição apresenta, nesta edição, as mais recentes invenções e os avanços das tecnologias.

Destinado a salas de espera de médicos ou farmácias, o espelho custará cerca de US$ 70 mil (R$ 341,9 mil). A NuraLogix também planeja comercializar o software separadamente.

"Eles descobriram que, quando alguém se emociona ou tem pressão alta, o fluxo sanguíneo no rosto realmente muda e esses padrões podem ser captados por qualquer câmera convencional".

"Vocês podem ver que estou um pouco agitada, quase na zona amarela", disse Brennan, apontando para o indicador que aparecia no espelho. "Isso é por causa do evento", brincou.

No primeiro caso, de paralisia nas extremidades inferiores, os dados coletados pelo implante são transferidos remotamente para um conector acoplado à medula espinhal, abaixo da lesão paralisante.

Equipada com eletrodos, a interface cérebro-máquina é instalada em contato direto com o córtex motor, que controla o movimento voluntário de um paciente paraplégico ou tetraplégico.

Se os planos derem certo, o implante cerebral Wimagine, projetado pela Comissão de Energia Atômica da França (CEA), irá permitir que pessoas com paralisia voltem a andar.

No paciente tetraplégico, o implante se comunica com um exoesqueleto ou esqueleto, construído sob medida, que realiza os gestos ordenados.

O paciente só precisa pensar em andar e a informação é transferida para o conector, e depois para as pernas.

Com um conector colocado no antebraço, é possível, por exemplo, agarrar um objeto com a mão.

"Um ensaio clínico está prestes a começar", afirmou Charvet, enfatizando que ainda são necessários cinco a dez anos de pesquisa.

No entanto, existem pacientes voluntários que já participam há vários anos. "O objetivo é que tenha o mesmo preço que um marca-passo", acrescentou.

"Somos o primeiro carrinho de bebê elétrico com todas as características de IA para conforto e segurança", disse o engenheiro da Glüxkind, Jeffrey To.

O carrinho controlado por IA é projetado para facilitar a vida dos pais, segundo o responsável, como se fosse um copiloto.

A assistência elétrica permite subir ladeiras sem suar, e os freios são ativados automaticamente "para que nunca haja a possibilidade do carrinho ficar fora de controle", explicou To.

"Ele reconhece pessoas, animais de estimação, skateboards, bicicletas e veículos que podem não parar, e avisa com mais antecedência para que os pais sonolentos tenham basicamente uma assistência ao motorista diariamente", acrescentou o co-fundador da empresa canadense, Kevin Huang.

Quando os pais ativam a função "Rock my baby" (Balançar meu bebê, em português), o carrinho realiza um movimento regular de balanço para ajudar a criança a dormir.

A Glüxkind espera iniciar a produção na próxima primavera, com um preço de aproximadamente U$ 2,4 mil (R$ 11,7 mil).

juj-elm/arp/bfm/arm/mel/ms/aa