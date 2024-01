Cuba teme aumento da inflação após alta de 500% nos preços do combustível

"A gasolina é o termômetro da economia", afirma Rafael Oliver, de 21 anos, antecipando uma nova escalada dos preços em Cuba, depois que o governo anunciou um aumento de 500% no preço do combustível em uma tentativa, juntamente com outras medidas, de reduzir seu déficit fiscal.

O governo cubano anunciou na segunda-feira o aumento no preço dos combustíveis a partir de 1ª de fevereiro. A gasolina normal, a especial, o diesel e todos os combustíveis serão afetados por esta alta de 500%.

Assim, o litro da gasolina normal passará de 25 pesos cubanos (20 centavos de dólar ou 97 centavos de real) para 132 pesos (1,10 dólar ou 5,3 reais), o que equivale a um aumento de 528%. Enquanto isso, a gasolina especial subirá de 30 pesos (25 centavos de dólar ou R$ 1,2) para 156 pesos cubanos (1,30 dólar ou R$ 6,3), o que representa um aumento de +520%, detalhou o ministro das Finanças e Preços, Vladimir Regueiro, à televisão estatal.