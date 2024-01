Comunicado do Business Wire :VeriSilicon

A VeriSilicon (688521.SH) anunciou hoje que a QDay Technology, especialista em desenvolvimento de software GUI, se uniu ao ecossistema de interface gráfica de usuário (GUI) de relógios da VeriSilicon para desenvolver soluções GUI de relógios inteligentes a uma ampla gama de aplicações.

O IP da unidade de processador gráfico (GPU) 2.5D da VeriSilicon com baixo consumo de energia e rico em recursos junto com seu IP de processamento de exibição complementar, são amplamente adotados por fornecedores de relógios SoC ao redor do mundo. Estas tecnologias são concebidas especificamente para aperfeiçoar as experiências do usuário em relógios inteligentes, ao oferecer gráficos vetoriais de alto desempenho e alta qualidade, bem como eficiência energética incomparável e pegada de silício compacta em sua classe. Por meio da cooperação com parceiros do ecossistema como a QDay Technology, a VeriSilicon estenderia seu alcance a bases de clientes mais amplas e facilitaria o desenvolvimento de aplicações mais diversas para relógios inteligentes.

Neo Zhou, Diretor Executivo da QDay Technology, disse: "A GPU 2.5D da VeriSilicon possui um excelente desempenho e uma posição de liderança no mercado de relógios inteligentes, e estamos animados em combinar nossa experiência em design de GUI para criar experiências excepcionais de relógios inteligentes a nossos clientes. Ao adotar a solução abrangente criada com base em tecnologias líderes da VeriSilicon, nossos clientes terão acesso a uma solução robusta de relógios inteligentes, que os impulsiona a uma posição de liderança no competitivo mercado de relógios inteligentes."