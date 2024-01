Comunicado do Business Wire :Radico Khaitan

A Radico Khaitan tem o prazer de anunciar que o Rampur Asava Indian Single Malt Whisky recebeu a premiação Best World Whisky na edição de 2023 do prestigiado John Barleycorn Awards.

O John Barleycorn Awards, famoso por premiar a excelência na indústria de destilados, reconheceu a qualidade excepcional e as características únicas do Rampur Asava Indian Single Malt Whisky. A abordagem inovadora da Rampur no processo de envelhecimento o diferencia de outros whiskies internacionais. Beneficiado pelas condições climáticas extremas dos Himalaias e enriquecido pelo sabor do Verão Indiano, o Rampur Asava ganha profundidade e dimensão adicionais. A intensa interação do malte com o barril acelera o processo de maturação, sendo quase quatro vezes mais rápido do que na Escócia.

Segundo Sanjeev Banga, presidente de negócios internacionais da Radico Khaitan Ltd e criador da icônica linha de whiskies Rampur: "nossa posição como possivelmente a única empresa indiana no setor com produtos como o Rampur Indian Single Malt Whisky, o Jaisalmer Indian Craft Gin e o Sangam World Malt Whisky no segmento superluxo, ao lado de empresas internacionais de bebidas, é uma demonstração de sua qualidade. A disponibilidade global de nossos produtos, além da admiração e recomendação dos principais especialistas, incluindo esta última conquista no John Barleycorn Awards, é uma prova do nosso compromisso contínuo com a qualidade dos produtos e a satisfação do consumidor". Ele acrescentou ainda que o Rampur Asava estará disponível em breve para os apreciadores de whisky no mercado interno indiano.

Destacando a relevância global do whisky indiano, Kunal Madan, vice-presidente de negócios internacionais da Radico Khaitan, comentou: "a Índia representa impressionantes 48% do mercado mundial de whisky. Embora a maior parte fique em nosso território, produtores como nós têm conseguido apresentar com sucesso nossos whiskies indianos excepcionais em países como EUA e Reino Unido. Em um mercado dominado por poucos whiskies indianos, o Rampur se estabeleceu como uma das marcas mais prestigiadas. Esse reconhecimento reforça o impacto da nossa jornada, fundamentada em qualidade e inovação, para além das fronteiras nacionais".

A linha Rampur, que inclui Rampur Select, Rampur PX Sherry Cask, Rampur Double Cask, Rampur Asava, Rampur Signature Reserve, Rampur Jugalbandi Series e Rampur Trigun Indian Single Malt Whiskies, ilustra o compromisso da Radico Khaitan com a excelência e a diversidade na categoria de whiskies internacionais.

Sobre a Radico Khaitan:

A Radico Khaitan Limited é uma das mais antigas e maiores produtoras de bebidas alcoólicas estrangeiras de fabricação indiana (IMFL) na Índia. Anteriormente conhecida como Rampur Distillery Company, a Radico Khaitan iniciou suas operações em 1943.