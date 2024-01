Comunicado do Business Wire :Quectel Wireless Solutions

CES - Quectel Wireless Solutions, fornecedora global de soluções IoT, lança hoje os módulos Wi-Fi 7 Quectel FGE576Q e FGE573Q, os primeiros no portfólio de módulos Wi-Fi 7 com previsão de lançamento para os próximos três meses para ultrapassar as fronteiras da conectividade sem fio e capacitar a próxima geração de dispositivos IoT e móveis. O FGE576Q e o FGE573Q representam um avanço significativo na tecnologia Wi-Fi ao aproveitar o poder do padrão Wi-Fi 7 mais recente para oferecer velocidades mais rápidas, aumento de capacidade e melhoria da eficiência. Estes módulos foram projetados para atender às crescentes demandas de diversas aplicações, desde residências inteligentes e automação industrial até cuidados de saúde e transporte.

Além da integração Bluetooth dupla, ambos os módulos são compatíveis com áudio LE e Bluetooth Low Energy (BLE, Bluetooth de baixa energia), apresentando uma taxa de dados máxima de 2 Mbps e capacidade BLE de longo alcance. Um recurso de destaque, o Multi-Link Operation (MLO, Operação multilink), capacita os roteadores a utilizar várias bandas e canais sem fio simultaneamente ao se conectar a um cliente Wi-Fi 7. A inclusão do MLO no FGE576Q e FGE573Q não só é compatível com taxas de dados mais rápidas, mas também reduz significativamente a latência e aumenta a confiabilidade da rede.

O Wi-Fi 7 representa os avanços fundamentais na tecnologia de comunicação sem fio, inaugurando uma nova era de conectividade marcada por velocidade sem precedentes, confiabilidade e eficiência. A significância do Wi-Fi 7 reside em sua habilidade para entregar taxas de dados incrivelmente mais altas, possibilitando a transmissão mais rápida e contínua de grandes volumes de dados. Com latência menor e confiabilidade de rede aprimorada, o Wi-Fi 7 aprimora a experiência do usuário em um espectro de aplicações que variam desde o streaming de ultra-alta definição e jogos on-line até tecnologias emergentes, como a realidade aumentada e virtual.

"Nosso compromisso com a inovação nos motivou a desenvolver os módulos Wi-Fi 7 Quectel FGE576Q e FGE573Q para atender às necessidades em evolução do ecossistema IoT", comentou Norbert Muhrer, presidente e CSO, Quectel Wireless Solutions. "Estes módulos não só definem um novo padrão para a conectividade sem fio de curto alcance, mas também abrem novas possibilidades para vários tipos de indústrias."

Os módulos IoT da Quectel são desenvolvidos com a segurança em sua essência. Da arquitetura do produto ao desenvolvimento do firmware/software, a Quectel incorpora as principais práticas e padrões da indústria para mitigar vulnerabilidade potenciais com casas de teste independentes fornecidas por terceiros e incorporou práticas de segurança como a geração de SBOMs e arquivos VEX, assim como a realização de análise binária do firmware em todo o ciclo de vida de desenvolvimento do software.

Além disso, para ajudar os clientes a facilitar seus projetos, a Quectel oferece uma variedade de antenas de alto desempenho que melhoram significativamente a conectividade sem fio. Os desenvolvedores de IoT podem agrupar os módulos Quectel junto com as antenas e serviços de pré-certificação da Quectel para reduzir tanto o custo quanto o tempo de colocação no mercado para seus dispositivos IoT 5G.

Com o compromisso de facilitar os processos de design do cliente, a Quectel oferece várias tipos de antenas Wi-Fi/Bluetooth para este módulo, disponíveis em vários formatos. Estes incluem o YF0026AA , o YEWT004AA e o YF0027CA que garantem a flexibilidade e compatibilidade para atender aos vários requisitos do projeto. Ao capacitar os usuários com várias opções de antenas, a Quectel permanece dedicada em oferecer soluções personalizadas para atender às necessidades exclusivas de cada projeto.