Comunicado do Business Wire :Murata Manufacturing Co., Ltd.

O SCH16T-K01 é um giroscópio e acelerômetro 6DoF com eixo XYZ que permite controle maquinário de alta precisão e aplicações de posicionamento. O dispositivo é a primeira versão lançada do produto da família SCH16T 6DoF de próxima geração da Murata, com mais variantes a serem lançadas no futuro. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240108330408/pt/ [Murata Manufacturing Co., Ltd.] SCH16T-K01 (Photo: Business Wire)

O processo MEMS (sistemas microeletromecânicos) 3D da Murata, comprovado pelo setor, foi atualizado e aprimorado para a família de produtos SCH16T. Esse sensor foi criado para atender a necessidade do mercado quanto a melhores soluções de posicionamento e fornece um nível incomparável de desempenho, com o suporte de vários recursos adicionados de sincronização de tempo. O SCH16T-K01 inclui um giroscópio sofisticado com instabilidade de polarização típica de 0,5 dph e até 0,3 mdps/?Hz de densidade de ruído. O acelerômetro tem uma faixa dinâmica de até 26 g, o que fornece resistência contra saturação e vibração. No geral, o componente apresenta excelente linearidade e estabilidade de compensação em toda a faixa de temperatura. A saída do componente também é internamente compensada no eixo transversal, eliminando a necessidade de calibração extensiva no lado do usuário. Além disso, através da integração desses recursos, o SCH16T-K01 consegue fornecer medidas com uma precisão incrível quanto a controle e orientação de máquina sem precisar de calibrações de campo. O SCH16T-K01 é ideal para aplicações industriais e casos de uso como máquinas agrícolas e de construção, equipamentos de manuseio de materiais e instrumentação marítima. Para saber mais, acesse a página de detalhes do produto. Para mais detalhes, entre em contato conosco: formulário de contato

Contato Para mais informações, contate: Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981, ISIN: JP3914400001) Natsuki Ando, prsec_mmc@murata.com Departamento de comunicações corporativas