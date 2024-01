Comunicado do Business Wire :LTIMindtree

As plataformas baseadas em nuvem são a espinha dorsal da transformação digital, o que leva os integradores de serviços a adotá-las mais e mais para melhorar a experiência do usuário, a observabilidade dos negócios e o tempo de lançamento no mercado.

A LTIMindtree[NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou hoje o lançamento de sua plataforma de gerenciamento de nuvem híbrida baseada em SaaS, o Canvas CloudXperienz. A plataforma, com Inteligência Artificial para Operações de TI (AIOPs), ajuda as empresas a explorar todo o potencial das iniciativas de transformação digital em todo o seu espectro de gerenciamento de nuvem e redefine a forma como as empresas gerenciam e otimizam sua infraestrutura e seus aplicativos de nuvem híbrida, ao mesmo tempo em que oferece eficiência, segurança e escalabilidade inigualáveis.

A plataforma LTIMindtree Canvas CloudXperienz proporciona uma observabilidade de 360 graus do ambiente de negócios e TI, ajudando os usuários a medir as tendências de desempenho, requisitos de negócios de pico e fora de pico, comparar aplicativos corporativos, infraestrutura e recursos de nuvem de maneira ideal. Isso leva a um aumento de eficiência com automação de serviços de 40-70%, liberando tempo dos funcionários para outras tarefas estratégicas.

O Canvas CloudXperienz, uma plataforma com certificação ISO 270001, tem uma abordagem holística centrada nos negócios para gerenciar a infraestrutura e os aplicativos tradicionais no local, como também as cargas de trabalho e os aplicativos baseados na nuvem. Seu objetivo é aumentar a produtividade em até 75% e oferecer uma opção plug and play para as ferramentas existentes com módulos selecionados para obter maior flexibilidade. A plataforma também oferece uma experiência de usuário simplificada e enriquecida, permite a adoção mais rápida da nuvem, gera insights acionáveis para operações comerciais e oferece visibilidade e controle completos dos custos da nuvem, encontrando oportunidades significativas de otimização de recursos.

As Operações Financeiras (FinOps) são um recurso integral da plataforma Canvas CloudXperienz e, por meio da integração com o LTIMindtree Infinity, ela traz uma correlação perfeita entre o desempenho da nuvem e os dados de contratos para otimizar os gastos com a nuvem e gerar valor comercial. A solução FinOps foi concebida para fornecer análise de visibilidade de custos, análise de gastos, recomendações de alocação e otimização de recursos, recomendações de chargeback (estornos) e ajudar os clientes a planejar grandes iniciativas de transformação e modernização, além de gerenciar e otimizar seus custos de nuvem de forma eficaz.

A plataforma de gerenciamento de nuvem híbrida, Canvas CloudXperienz, foi desenvolvida pela LTIMindtree com contribuições dos principais parceiros ScienceLogic, ServiceNow e Delinea. Com a plataforma Canvas CloudXperienz, a LTIMindtree visa melhorar os resultados e a agilidade dos negócios dos clientes e capacitá-los a tomar decisões mais conscientes do meio ambiente.

