Comunicado do Business Wire :Lenovo

A Lenovo apresentou seu mais recente repertório de novos dispositivos de consumo: Uma seleção de laptops Yoga AI que turbinam o processo criativo, um tablet que convida os usuários a jogar e aprender, laptops IdeaPad? projetados para o usuário diário e periféricos para o mundo moderno. Iniciando uma nova era, a mais nova linha de laptops Lenovo Yoga com Microsoft Windows 11 da Lenovo vem com o Lenovo Yoga Creator Zone, um novo software exclusivo para criadores, artistas e qualquer pessoa que queira aproveitar o poder da IA generativa de uma maneira simples e privada, com a segurança em mente. Como um fator determinante da imaginação, o Lenovo Yoga Creator Zone oferece geração de imagens, que transforma descrições baseadas em texto ou até mesmo esboços em visuais impressionantes, sem prompts, códigos ou configurações complexas. Os usuários simplesmente digitam o que desejam ver, e o sistema cria instantaneamente uma representação visual.

A nova geração de laptops Lenovo Yoga é encabeçada pelo Lenovo Lenovo Yoga Pro 9i (16", 9) e pelo LenovoYoga 9i 2-in-1 (14", 9), sendo que o último vem com uma Caneta e uma Capa Inteligente Lenovo. Projetados para criadores com padrões intransigentes, ambos os laptops premium são classificados como MIL-STD-810H1 para durabilidade e são equipados com componentes de última geração, incluindo os mais recentes Processadores Intel® Core? Ultra para desempenho ultrarrápido; um chip físico Lenovo AI Core Chip que alimenta uma funcionalidade robusta de IA; e baterias poderosas2 para criatividade ininterrupta. Maximizando o desempenho do Lenovo AI Core e dos processadores Intel Ultra no Lenovo Yoga Pro 9i (16", 9) está o Lenovo X Power, uma solução de ajuste alimentada por aprendizado de máquina que aprimora tarefas criativas, como renderização 3D e correção de cores de filme, alocando energia de processamento para otimizar desempenho, vida útil da bateria e eficiência de resfriamento. Ambos os modelos apresentam uma tecla Copilot, fornecendo acesso mais rápido ao companheiro diário de AI. O Copilot no Windows 11 aproveita as capacidades de IA para fornecer respostas relevantes, resumir e-mails, gerar imagens e muito mais.

Completando a família Lenovo Yoga, há mais quatro novos laptops. Para portabilidade, o Lenovo Yoga Slim 7i (14", 9) é um laptop premium fino e leve da edição Intel Evo?, equipado com processadores Intel Core Ultra e uma tela OLED WUXGA. Para a criação de conteúdo, o Lenovo Yoga Pro 7i (14",9) e o Lenovo Yoga Pro 7 (14",9) são laptops para criadores equipados com uma opção de processadores Intel Core Ultra ou até um processador AMD Ryzen? 7 8845HS, até uma GPU para laptop NVIDIA® GeForce® RTX? 4050 com validação NVIDIA Studio e uma tela PureSight Pro LCD ou OLED 3K.

Para impressionar, o Lenovo Yoga Book 9i (13", 9) , cujo antecessor foi o primeiro laptop OLED de tela dupla em tamanho real do mundo3, agora pode ser equipado com os novos processadores Core Ultra da Intel, uma tela PureSight OLED 2.8K e uma barra de som Bowers & Wilkins® rotativa. Ele também pode ser equipado com uma variedade de softwares que aprimoram a criatividade, incluindo o Smart Launcher para agrupar os aplicativos mais usados e aumentar a eficiência; o teclado virtual aprimorado para que os usuários expressem sua personalidade com skins; IA para embelezar a caligrafia e muito mais. Por último, mas não menos importante, estão os novos laptops conversíveis Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (16", 9) e Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (14", 9) que oferecem aos criadores em movimento acesso rápido a ferramentas que complementam sua criatividade.

Feito para entretenimento, mas projetado para aprendizado, o tablet Lenovo Tab M11 é o dispositivo ideal para momentos de lazer para estudantes, cinéfilos e artistas que adoram rabiscar. Equipado com a Caneta Lenovo Tab, uma caneta prática que oferece uma experiência de escrita, desenho e rabisco sem compromissos, o tablet vem pré-instalado com software premium que aprimora a usabilidade: Nebo® para converter a caligrafia em texto, MyScript® Calculator 2 para resolver equações e funções em tempo real, e WPS Office para visualizar e editar documentos com facilidade.

Todos os novos notebooks Lenovo ThinkBook AI PC e desktops ThinkCentre neo inspiram uma nova onda de poder produtivo e criativo

A Lenovo também anunciou novos produtos ThinkBook, desktops ThinkCentre e acessórios para o mercado de pequenas e médias empresas (PMEs), com recursos inovadores, designs inteligentes e aprimoramentos de PCs com IA. O novo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid é uma solução híbrida flexível com um sistema básico de laptop e um tablet que pode funcionar de forma independente ou em conjunto e alternar perfeitamente entre laptop e tablet. A solução oferece uma inovação única que proporciona uma experiência híbrida entre os sistemas Windows e Android?. O ThinkBook 13x Gen 4 é um belo e poderoso laptop Intel Evo Edition com uma fantástica duração de bateria, uma tecla Copilot integrada e é o primeiro laptop neutro em carbono da Lenovo para SMBs4. O ThinkBook 14i Gen 6+5 é um laptop potente, versátil e inteligente com uma impressionante tela 3K de 14,5 polegadas e inclui uma porta de Extensão Gráfica (TGX) que suporta o novo dock ThinkBook Graphics Extension (TGX)5 aumentando o poder de computação da IA. A Lenovo também está apresentando seu ThinkBook 16p Gen 5 atualizado, combinando potência e elegância com suporte para o novo Magic Bay Studio que incorpora uma câmera 4K6 e alto-falantes integrados. O ThinkCentre neo Ultra explora a mais recente tecnologia para oferecer uma nova geração de PCs de IA de formato ultra pequeno, e o desktop multifuncional ThinkCentre neo 50a Gen 5 estará disponível em formatos de 24 e 27 polegadas. Os laptops Lenovo ThinkBook, os desktops ThinkCentre neo e o Magic Bay Studio são os mais recentes produtos e acessórios que mostram a inovação e a liderança da Lenovo no mercado de PMEs.