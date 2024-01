A i2c Inc. , uma das principais fornecedoras de soluções bancárias e de pagamento, tem o prazer de anunciar que o Dr. Muhammad Shoaib Farooq, vice-presidente de aprendizado e desenvolvimento da i2c, foi reconhecido como um dos 2% cientistas mais influentes do mundo pela Universidade Stanford em seu ranking Stanford-Elsevier. Esse prestigioso reconhecimento o coloca entre as mentes mais brilhantes da ciência, solidificando seu status como um líder e inovador em sua área. Os 100.000 principais cientistas são escolhidos com base em seu c-score, um índice composto com base em até 40 dados de citações diferentes para cada cientista. A lista serve como um banco de dados de cientistas mais citados que fornece informações padronizadas sobre citações, citações de trabalhos em diferentes posições de autoria e um indicador composto (c-score), bem como outros fatores. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Dr. Muhammad Shoaib Farooq tem mais de 30 anos de experiência em aprendizado, pesquisa e desenvolvimento. Ele tem interesses de pesquisa em linguagens de programação, armazenamento de dados, computação distribuída, tecnologias de blockchain, inteligência artificial, processamento de linguagem natural, IA generativa e aprendizagem federada. Ele publicou vários artigos de pesquisa em periódicos e conferências internacionais e nacionais.

O compromisso da i2c em promover uma cultura inovadora e de alto desempenho é evidente neste reconhecimento. A empresa se orgulha de seus membros da equipe que continuamente buscam a excelência e contribuem significativamente para seus respectivos campos. Sobre a i2c Inc. A i2c é uma fornecedora global de soluções bancárias e de pagamento altamente configuráveis. Utilizando tecnologia proprietária de blocos de construção, nossos clientes podem criar, lançar e gerenciar, de forma fácil, rápida e econômica, um conjunto abrangente de soluções, incluindo programas bancários, de crédito, débito e pré-pagos. A i2c oferece flexibilidade, agilidade, segurança e confiabilidade sem precedentes a partir de uma plataforma global e unificada de bancos e pagamentos. Fundada em 2001 e com sede no Vale do Silício, sua tecnologia de última geração oferece suporte a milhões de usuários em mais de 200 países/territórios e em todos os fusos horários. Para obter mais informações, acesse www.i2cinc.com e siga-nos em @i2cinc. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

