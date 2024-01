Comunicado do Business Wire :GIGABYTE Technology

A GIGABYTE Technology, uma pioneira de TI cujo foco é avançar as indústrias globais por meio de sistemas de computação em nuvem e IA, e elevar as experiências do usuário com inovação de hardware, está no centro das atenções na CES 2024 com sua série de última geração de servidores de IA/HPC, destacada por servidores compatíveis com APU AMD Instinct? MI300A , Superchip NVIDIA Grace Hopper e NVIDIA HGX H100 8-GPU. Estes três novos chips de líderes da indústria foram projetados para lidar com o crescimento exponencial da IA ao gerenciar os parâmetros de modelo e conjuntos de dados crescentes, definindo assim os novos marcos no cenário de IA.

GIGABYTE's presentation at CES includes cutting-edge AI/HPC servers, servers for advanced data centers, green computing solutions, AIoT, and AI-powered flagship computers, embodying the booth theme "Future of COMPUTING". (Photo: Business Wire)