Comunicado do Business Wire :Forbes

A Forbes não está renovando o contrato de licença em 2024 com a Media Business Generators (MBG) para as edições online e impressas no México, Colômbia, Peru, Chile, América Central e República Dominicana, bem como com a Forbes en Español.

O contrato de licença expirou em 31 de dezembro de 2023, e o licenciado, MBG, está agora em disputa com a Forbes.

