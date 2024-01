Comunicado do Business Wire :Andersen Global

"Em um ambiente de negócios mais e mais complexo, a importância de soluções integradas e centradas no cliente nunca foi tão evidente", disse Miro. "Estamos ansiosos por trabalhar ao lado dos membros e empresas colaboradoras da Andersen Global para fornecer soluções abrangentes e trazer valor significativo para nossos clientes, no âmbito global e regional."

"A adição da Andersen na Sérvia demonstra nosso compromisso em construir uma organização multidisciplinar global e manter nossa vantagem competitiva na região", afirmou Mark Vorsatz, presidente da Andersen Global e CEO da Andersen. "Esse time de profissionais está devidamente preparado para atender às crescentes demandas globais de nossos clientes."

A Andersen Global é uma associação internacional de empresas-membros juridicamente independentes, composta por profissionais tributários e jurídicos ao redor do mundo. Estabelecida em 2013 pela empresa membro dos EUA, Andersen Tax LLC, a Andersen Global agora possui mais de 15.000 profissionais espalhados pelo mundo e presença em mais de 425 localidades por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras.

